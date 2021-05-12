Как вычислить протухшую рыбу на прилавке

Рыба считается скоропортящимся продуктом, поэтому при ее покупке не помешает лишняя внимательность. Понять, что она испортилась, можно по внешним признакам, которые заметны уже с первого взгляда. "Рамблер" расскажет, на что нужно смотреть в первую очередь, и тогда проблем с выбором не возникнет.

Признаки свежести непотрошеной рыбной тушки

Первый признак свежести или несвежести любого продукта – запах. Многие утверждают, что сильный «рыбный» запах – это признак свежести рыбы. Но это не так. Любой продукт, начавший портиться, источает запах все сильнее. Поэтому действительно свежая рыба будет иметь приятный, возможно, чуть сладковатый аромат, или вообще ничем не будет пахнуть.

Подойдя к прилавку, даже не трогая неразделанную рыбу, можно определить «на глаз», достаточно ли она свежая. В первую очередь нужно заглянуть рыбе в глаза: они должны быть выпуклые, светлые и блестящие. Если глаза сероватого оттенка , или запали – это признак того, что рыба не первый день на прилавке. Помутнение глаз, или, того хуже, пленка на них – рыба однозначно несвежая. Далее стоит заглянуть под жабры – красный цвет – признак здоровой, недавно выловленной рыбешки, а у осетровых жабры могут быть даже темно-красными.

При этом чешуя должна быть блестящей, и плохо отделяться от тушки. Если чешуя самопроизвольно осыпается – рыба старая. Хвост свежей рыбы всегда лежит прямо, если вы заметили, что он загнут вверх, или вообще выглядит высохшим – значит, рыба лежит на прилавке давно.

Теперь обратите внимание на брюшко рыбы, оно не должно быть вздутым. Если нажать на него, то оно не будет деформировано, а практически сразу вернется в изначальное состояние.

Признаки свежести потрошеной рыбной тушки

Увы, не у всех хозяек есть время на разделывание тушки, поэтому многие предпочитают купить рыбу уже в разделанном виде. В этом случае, признаки свежести во многом совпадают с признаками свежести неразделанной рыбы. К ним можно добавить еще и то, что мясо не должно легко отделяться от скелета. Сама тушка не должна быть липкой, естественная рыбья слизь присутствовать может и должна, но она должна равномерно покрывать всю тушку, а не скапливаться в одном месте.

Признаки свежести рыбного филе

Филе всегда отделяется ровными кусками, оно должно быть упругим и никаких рваных краев быть не должно. Цвет филе большинства рыб практически прозрачный, равномерный, без пятен и кровоподтеков.