Журналистка сравнила еду из «Макдоналдса» и «Бургер Кинга»

Американская журналистка Эрин МакДауэлл (Erin McDowell) заказала несколько одинаковых позиций из «Макдоналдса» и «Бургер Кинга», чтобы сравнить еду из ресторанов быстрого питания Нью-Йорка по вкусу и цене. Своими выводами она поделилась на страницах изданиях The Insider, в конце материала девушка назвала победителя «соревнования».

Фото: Jason Cairnduff / Reuters Jason Cairnduff / Reuters

Для эксперимента МакДауэлл выбрала двойной чизбургер, средний картофель фри, 10 куриных наггетсов и медово-горчичный соус. За заказ в «Бургер Кинге» журналистка отдала почти восемь долларов (593 рубля). В бургере ей понравились булочки с кунжутом, однако слишком большое количество кетчупа ее не порадовало. В целом же блюдо показалось экспериментаторше тяжелым для усвоения. К наггетсам Макдауэлл изначально была настроена скептически, тем не менее ее приятно удивила приправа и то, как блюдо сочетается с различными соусами. Однако панировка наггетсов оказалась слишком плотной.

В картофеле фри журналистка увидела и преимущества, и недостатки. К первым она отнесла большой размер порции, а ко вторым — слишком высокую цену в 3,4 доллара (252 рубля).

Еда из «Макдоналдса» оказалась почти в два раза дороже: за аналогичный заказ МакДауэлл отдала 14,2 доллара (1056 рублей). В двойном чизбургере было больше начинки: добавился дополнительный ломтик сыра и нарезанный лук. Булочка хоть и была большого размера, но оказалась слишком мягкой и почти безвкусной.

Наггетсы из «Макдоналдса» журналистке понравились больше, чем из «Бургер Кинга», потому что их панировка, по выражению девушки, «лучше жевалась». Картофель же в «Макдоналдсе» был хрустящим и хорошо посоленным, хотя ломтики оказались значительно тоньше, чем у конкурентов.