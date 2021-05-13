Объяснена безопасность продуктов с маркировкой «Е»

Добавки под маркировкой «Е» не опасны и часто обозначают содержание натуральных веществ в продуктах. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте

Ведомство опровергло, что все добавки с маркировкой «Е» вредят здоровью. Так обозначают не только опасные вещества, но и, например, куркумин (Е100), паприку (Е160) и хлорофилл (Е140).

«Добавки используют для того, чтобы продукты приобретали лучшие цвет, вкус, запах, дольше сохраняли свои качества. Важно помнить, что большинство товаров в своем составе имеют обозначение "Е", что сокращенно означает "Европа". Пищевые добавки могут быть как натуральные, так и искусственные» — сообщил Роспотребнадзор.

Тем не менее, в России есть и список запрещенных Е-добавок. К ним относятся красители Е121, Е123 и Е128, консерванты Е216, Е217 и Е240, хлебопекарные улучшители Е924a и Е924b.