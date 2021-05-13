Зачем на самом деле надо снимать пену с бульона

Все хозяйки знают, что во время варки мяса обязательно надо снимать пену с бульона. Кто-то убирает хлопья ложкой, а кто-то целиком процеживает бульон. Но мало кто догадывается, зачем это нужно делать на самом деле. Откуда эта серо-белая масса и что будет, если оставить ее в супе? Подробнее — в материале "Рамблера".

Некоторые считают, что наверх всплывает все самое вредное из мяса: грязь и антибиотики. Но это не совсем так. На самом деле в мясе очень много белка, который при высоких температурах сворачивается и превращается в пену, конечно, не весь. Чем жирнее мясо, тем больше образуется подобной массы. "Чище" всего бульон получается при варке курицы, купленной в магазине.

Сероватая, как будто грязная пена говорит о том, что в мясе было много крови. Как правило, она появляется при варке говядины, свинины, домашней курицы или индейки.