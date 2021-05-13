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Объяснена безопасность продуктов с маркировкой «Е»

Мария Грибова
7 часов назад
Добавки под маркировкой «Е» не опасны и часто обозначают содержание натуральных веществ в продуктах. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.
Объяснена безопасность продуктов с маркировкой «Е»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Такой маркировкой обозначают не только опасные вещества, но и, например, куркумин (Е100), паприку (Е160) и хлорофилл (Е140).
«Добавки используют для того, чтобы продукты приобретали лучшие цвет, вкус, запах, дольше сохраняли свои качества. Важно помнить, что большинство товаров в своем составе имеют обозначение "Е", что сокращенно означает "Европа". Пищевые добавки могут быть как натуральные, так и искусственные»,
— сообщил Роспотребнадзор.
В России есть и список запрещенных Е-добавок. К ним относятся красители Е121, Е123 и Е128, консерванты Е216, Е217 и Е240, хлебопекарные улучшители Е924a и Е924b. Остальные считаются безопасными.
При этом Роспотребнадзор предупреждает, что не следует злоупотреблять продуктами, в составе которых их слишком много. Некоторые из них при чрезмерном употреблении способны вызвать заболевания желудка, печени, почек, аллергию, а другая пища будет казаться пресной и безвкусной.
Ранее «Рамблер» писал о том, что специалисты нашли способ победить борщевик.
Еда,Роспотребнадзор,
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