Найден способ определить кошачье, крысиное и собачье мясо в продуктах

Учёные создали тест, который позволяет определить, есть ли в продукте запрещённое мясо. Целью было — помочь всем, кому это нужно, находить халяльные продукты. Но тест может пригодиться людям любого мировоззрения.

Специальный Strip Test обнаруживает определённые ДНК. 100-процентный результат он даёт за три часа. Это намного быстрее, чем отправить образец в лабораторию. К тому же это дешёво и удобно.

Тест определяет пять видов мяса в продуктах — свинину, собачье, кошачье, крысиное и обезьянье. Систему можно использовать как с сырой, так и с готовой пищей.