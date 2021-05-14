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Найден способ определить кошачье, крысиное и собачье мясо в продуктах

Ferra.ru
4 часа назад
Найден способ определить кошачье, крысиное и собачье мясо в продуктах
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Учёные создали тест, который позволяет определить, есть ли в продукте запрещённое мясо. Целью было — помочь всем, кому это нужно, находить халяльные продукты. Но тест может пригодиться людям любого мировоззрения.
Специальный Strip Test обнаруживает определённые ДНК. 100-процентный результат он даёт за три часа. Это намного быстрее, чем отправить образец в лабораторию. К тому же это дешёво и удобно.
Тест определяет пять видов мяса в продуктах — свинину, собачье, кошачье, крысиное и обезьянье. Систему можно использовать как с сырой, так и с готовой пищей.
Пока тест используется владельцами бизнеса, агентствами по халяльной проверке и «несколькими потребителями с научным образованием». В будущем его хотят начать продавать всем желающим.
Еда,
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