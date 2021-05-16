Доктор рассказала об опасности маринада для шашлыка

Врач-диетолог Ирина Морозова рассказала в интервью изданию «Телеграф» об опасности популярного маринада для шашлыка.

По ее словам, такие маринады, сделанные на основе уксуса и майонеза, могут быть опасны для здоровья.

«Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье», — заявила Морозова.

Доктор пояснила, что при высоких температурах майонез выделяет большое количество жиров и веществ, вредных для организма. Она также указала, что уксус негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, а при частом потреблении он может вызвать болезнь почек.

Специалист также обратила внимание на вред маринада на основе кефира, так как он препятствует усвоению железа и белка.

Ранее повар Петр Пахомов назвал главную ошибку при приготовлении шашлыка. Он посоветовал мариновать мясо луком с солью. По рекомендации повара, овощ следует выжимать до выделения сока и не нанизывать его кольцами на шампур.