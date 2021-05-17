Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Эндокринолог развеяла миф об имбире при похудении

Lenta.ruиещё 4
4 часа назад
Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова раскрыла, можно ли без усилий похудеть при помощи имбиря. Об этом сообщает Пятый канал.
Эндокринолог развеяла миф об имбире при похудении
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Эксперт отметила, что в имбире содержатся многочисленные полезные вещества, например, витамины С, B1 и B2, кальций, калий, железо, фосфор, никотиновая и линолевая кислоты и другие. Они способствуют ускорению обмена веществ. Врач развеяла миф о том, что лишний вес уйдет без усилий.
«Сам по себе имбирь и вещества, входящие в его состав, не могут способствовать снижению веса и уменьшению жировых отложений. Убеждение, что имбирь способствует снижению веса сродни поиску волшебной таблетки и какого-то волшебного способа похудения», — пояснила Филиппова.
Она добавила, что избавиться от лишних килограммов можно лишь полностью перестроив образ жизни, например, офисному сотруднику с сидячим образом жизни поможет плавание в бассейне, отказ от фастфуда и сокращение употребления спиртного. В противном случае имбирь будет лишь полезной пищевой добавкой, но не более того, заключила эндокринолог.
Еда,Татьяна Филиппова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители