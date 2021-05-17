Эндокринолог развеяла миф об имбире при похудении

Эксперт отметила, что в имбире содержатся многочисленные полезные вещества, например, витамины С, B1 и B2, кальций, калий, железо, фосфор, никотиновая и линолевая кислоты и другие. Они способствуют ускорению обмена веществ. Врач развеяла миф о том, что лишний вес уйдет без усилий.

Она добавила, что избавиться от лишних килограммов можно лишь полностью перестроив образ жизни, например, офисному сотруднику с сидячим образом жизни поможет плавание в бассейне, отказ от фастфуда и сокращение употребления спиртного. В противном случае имбирь будет лишь полезной пищевой добавкой, но не более того, заключила эндокринолог.