Продукты, которые полезно есть с косточками

Большинство ягод и фруктов, которые входят в повседневный рацион, богаты косточками. Наверняка в детстве каждый слышал об опасности поедания плодов с косточками. Чего только стоит высказывание «не съедай вишневую косточку — дерево в животе вырастет». Но если говорить серьезно, то существует целый список продуктов, которые намного полезнее есть целиком. Подробнее в материале «Рамблера».

Виноградные косточки

Наверняка многие знакомы с тем фактом, что красное вино и виноград являются богатейшими источниками ресвератрола — фитонутриента, помогающего в борьбе с раком. Еще ресвератролу приписывают свойство укреплять здоровье сердца и сосудов, снижать риск развития болезни Альцгеймера. Это мощное вещество также может быть обнаружено в достаточном количестве в виноградных косточках, наряду с витамином Е и линолевой кислотой.

Арбузные косточки

Семена арбуза — это кладезь железа и цинка в биодоступной форме со степенью поглощения более 85-90%, а также полезных для пищеварения клетчатки и белка — 1 грамм на 24 семечки. Также было доказано, что косточки арбуза могут помочь в регуляции уровня сахара в крови, а также в улучшении состояния кожи. Разумеется, речь идет не о парниковых плодах.

Дынные семечки

Если есть семечки дыни в первозданном виде, без пережевывания, то они достаточно быстро выводятся из организма естественным путем, принося пользу разве что как натуральное слабительное. Однако следует хорошенько разгрызть дынные семечки, чтобы заполучить ценные пищеварительные ферменты, которые могут помочь при расстройстве желудка. В дополнение к этим ферментам, семена дыни содержат белок, фосфор, калий и витамин А.

Семечки граната

Семена граната особенно богаты полифенолами, а также дубильными веществами, кверцетином и антоцианами — весь этот набор делает гранатовые косточки полезными для здоровья сердца и в борьбе против рака. Также считается, что мощные антиоксиданты и полифенолы могут повысить выживаемость здоровых клеток и вызывают гибель раковых клеток, предотвращая рост опухолей. Антоцианы также обладают противовоспалительным, противовирусным и противомикробным свойствами.

Цитрусовые