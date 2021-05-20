Агроном объяснил, как выбрать хорошую клубнику

Специалист порекомендовал внимательно осмотреть товар и не брать зеленоватые ягоды, поскольку они не спелые. Производители иногда собирают их существенно недозрелыми вы надежде на то, что при транспортировке клубника успеет созреть.

Агроном также порекомендовал взять с собой на рынок бутылку воды и промывать ягоды, которые предложит продавец для дегустации. Он предупредил, что даже на красивой и хорошей на вид клубнике могут быть болезнетворные бактерии, ведь «неизвестно, какими руками ее собирали».