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Диетолог рассказала о пользе самого универсального овоща

Lenta.ru
2 часа назад
Индийский диетолог Пуджа Махиджа рассказала о пользе стручковой фасоли. Об этом пишет издание NDTV.
Диетолог рассказала о пользе фасоли
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Эксперт поделилась в Instagram фотографией риса с фасолью и поинтересовалась у своих читателей: «Кто еще любит фасоль? Это же самый универсальный овощ. Его можно готовить и в индийском духе, и по-европейски, и по-китайски».
Махиджа отметила, что стручковая фасоль обладает массой достоинств. По ее словам, этот продукт богат каротиноидами, витамином C, калием, растительными волокнами, фосфором, фолатом и кальцием. Также фасоль содержит антиоксиданты, обладает противовоспалительными свойствами и полезна для костей и сердца.
Ранее диетолог-консультант Ольга Капийчук призвала отказаться от колбасы и делать бутерброды с более полезными продуктами. Одним из возможных заменителей колбасы, по ее мнению, может стать фасоль.
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