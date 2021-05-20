Россиянам назвали помогающие в жару продукты

Кроме орехов и фисташек врач порекомендовал носить с собой бутылку воды, чтобы вовремя восполнять водный баланс. Также он отметил, что перед выходом на прогулку нужно выпить стакан воды или чая.

Кроме того, врач посоветовал надолго не задерживаться на улице в жару и гулять не больше часа. На солнце, по его словам, рекомендуется находиться не более 30 минут.