Раскрыты два главных правила выбора клубники

Выбирая продукт в упаковке, специалист посоветовал исключать порции, в которых есть зеленоватые ягоды.

Вторым правилом он назвал дегустацию, если есть возможность попробовать ягоду перед покупкой. Агроном посоветовал идти на рынок со своей бутылочкой воды, чтобы перед тем, как попробовать клубнику, была возможность ее помыть.