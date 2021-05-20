Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Эксперт раскрыл два главных правила выбора клубники

Стелла Шмель
1 час назад
Начался сезон клубники и на прилавках магазинов и рынков появилась эта ягода. Но как выбрать и не прогадать? Агроном Михаил Воробьев в беседе с Sputnik рассказал, на что обратить внимание.
Раскрыты два главных правила выбора клубники
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Выбирая продукт в упаковке, специалист посоветовал исключать порции, в которых есть зеленоватые ягоды.
"Клубника должна быть полностью покрасневшей, а не зеленой. Производители иногда собирают ягоды существенно недозрелыми. Они надеются, что в процессе транспортировки и хранения клубника дойдет до нужной кондиции. Естественно, у такой клубники и вкус, и аромат недотягивают до уровня, который должен быть. Если вы видите зеленоватую клубнику, то ее сорвали рано, и вкус у нее будет не очень хороший",
- пояснил он.
Вторым правилом он назвал дегустацию, если есть возможность попробовать ягоду перед покупкой. Агроном посоветовал идти на рынок со своей бутылочкой воды, чтобы перед тем, как попробовать клубнику, была возможность ее помыть.
"Следует аккуратно помыть ягоду, которую вам, скорее всего, предложат в качестве дегустации товара. Это касается даже красивых и хороших на вид ягод. Неизвестно, какими руками и какие люди собирали эти ягоды. Вполне возможно, что на клубнике могут быть болезнетворные бактерии, которые надо обязательно смыть",
- сказал он.
Ранее "Рамблер" писал, чем опасно употребление соков.
Еда,Михаил Воробьев,ИА Sputnik,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители