Раскрыты два главных правила выбора клубники

"Клубника должна быть полностью покрасневшей, а не зеленой. Производители иногда собирают ягоды существенно недозрелыми. Они надеются, что в процессе транспортировки и хранения клубника дойдет до нужной кондиции. Естественно, у такой клубники и вкус, и аромат недотягивают до уровня, который должен быть. Если вы видите зеленоватую клубнику, то ее сорвали рано, и вкус у нее будет не очень хороший",
"Следует аккуратно помыть ягоду, которую вам, скорее всего, предложат в качестве дегустации товара. Это касается даже красивых и хороших на вид ягод. Неизвестно, какими руками и какие люди собирали эти ягоды. Вполне возможно, что на клубнике могут быть болезнетворные бактерии, которые надо обязательно смыть",