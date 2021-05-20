Ложные признаки испорченности продуктов

Чаще всего испорченный продукт видно сразу, но есть и такие признаки, которые мы ошибочно воспринимаем как показатели негодности. О досадных недоразумениях, которые на самом деле не являются показателями того, что продукт стоит поскорее выбросить, читайте в материале “Рамблера”.

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Коричневые точки на кожуре банана

Многие, заметив эти признаки, предпочитают отправлять плод в мусорное ведро. И совершенно напрасно. Если кожура по-прежнему упругая и без видимых повреждений, банан совершенно спокойно можно есть. Кстати, из таких переспелых плодов отлично готовить оладьи, смузи и мороженое.

Белый налет на шоколаде

Это вовсе не признак того, что у любимых конфет истек срок годности. Белый налет может свидетельствовать о неправильных условиях хранения шоколадной плитки. Если в шоколаде высокий процент какао-масла, оно при резкой смене температур (например, плитку хранили в холодильнике) становится неким конденсатом и просачивается наружу. Отсюда и белый налет. Есть такой шоколад, разумеется, если у него не истек срок годности, можно.

Жесткие сухофрукты