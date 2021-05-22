Юрист разъяснил запрет на использование семян петрушки

Корчаго отметил, что семена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Однако сама петрушка не попадает под запрет — ее выращивание и употребление абсолютно законно. Юрист пояснил, что в перечень запрещенных растений включены лишь семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для жизни человека масло.

Если будет доказано, что семена петрушки выращиваются с целью получения масла, то за это грозит ответственность по статье 228 Уголовного кодекса России. Она предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей или зарплаты или иного дохода за три месяца, отметил Корчаго. Кроме того, наказать могут обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.