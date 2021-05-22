В России цены на красную икру достигли максимума за 10 лет

В апреле килограмм лососёвой икры подорожал в годовом выражении на 30% — такой цены на деликатес в России не было уже 10 лет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Росстат. По данным аналитиков, непрерывное повышение стоимости красной икры началось ещё в июне 2020-го. К ноябрю килограмм подорожал уже до 4000 рублей, а в апреле ценник пробил отметку в 4700 рублей. В сети супермаркетов «Рыбсеть» подтвердили: цены на икру от поставщиков сейчас в среднем на 30% выше, чем год назад. Оптовые цены выросли за год на 50%, заявили в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. Почему икра дорожает? Цены на красную икру в апреле и мае растут всегда, так как запасы этого сезонного продукта заканчиваются. Как объяснили в Agro&Food Сommunications, в 2021 году резкий скачок стоимости произошёл в первую очередь из-за небольшого улова лососей на Дальнем Востоке. Добыча там составила менее 300 000 тонн, что почти на 56% меньше, чем в рекордном 2018 году, сообщили в Росрыболовстве. В итоге перед началом нового сезона вылова рыбы у поставщиков начали заканчиваться запасы икры. В то же время в Росрыболовстве
не ожидают нехватки лососёвой икры до начала путины, так как есть ещё нераспроданные остатки продукции двухлетней давности. По оценкам ведомства, производство красной икры в 2021 году может составить около 18 000–20 000 тонн, что полностью обеспечит потребление в 12 000–16 000 тонн. Участники рынки в прогнозах пока осторожны. Некоторые из них предполагают, что текущий рост цен — лишь начало тренда. Отрасль готовится к тому, что в ближайшие пять лет добыча лососей на Дальнем Востоке не будет превышать 350 000 тон в год. Тогда красная икра продолжит дорожать, а гражданам придётся привыкать к цене в 5000–6000 рублей за 1 кг. В феврале «Секрет» сообщал, что в России значительно увеличился спрос на дорогие продукты, в том числе на чёрную икру. Эксперты связывали это со скорым повышением реальной заработной платы россиян. Фото: Pixabay, Pixabay License Главные новости бизнеса, экономики и финансов — на нашей страничке во «ВКонтакте» .