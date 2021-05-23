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Диетолог назвала идеальные продукты для быстрого похудения

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад
Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала идеальные продукты для быстрого похудения. Об этом сообщают «Известия».
Диетолог назвала идеальные продукты для быстрого похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам специалиста, таковыми являются лук, шпинат и сельдерей, так как в них много фолиевой и аскорбиновой кислот, калия, клетчатки. Для лучшего усвоения эти овощи лучше всего заправлять растительным маслом. Кроме того, весьма полезны желающим сбросить лишние килограммы любые виды капусты: они содержат витамины, пищевые волокна, кальций, магний, а квашеная капуста помогает кишечнику.
«Клетчатка и фруктовые кислоты стимулируют пищеварение, заметное количество магния, марганца, калия помогают поддержать энергетический обмен, передачу нервных импульсов на должном уровне», — сказала Пугачева.
Также следует включить в рацион худеющим свеклу вместе с ботвой, огурцы, а также термодженики, то есть острые и пряные овощи, например, хрен, чеснок, перец чили, горчицу, чеснок. Они оказывают антисептическое и антиоксидантное воздействие на организм.
Ранее диетолог Ирина Бережная рассказала, почему у человека иногда возникает непреодолимое желание съесть что-то сладкое или соленое. В первом случае организм восполняет запасы энергии после физических или умственных нагрузок, во втором это может быть симптомом опасной болезни, особенно если еда всегда кажется несоленой.
Еда,Ирина Бережная,
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