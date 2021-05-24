Диетолог предупредила о риске смерти из-за отказа от сахара

Диетолог Елена Соломатина рассказала о риске смерти при отказе от сахара. Специалист заметила, что употреблять этот продукт нужно в умеренных количествах, однако полностью от него отказываться нельзя, пишет телеканал «Москва 24».

По её словам, без сахара человеческий организм просто не может существовать. Тем не менее, сейчас в мире потребляется огромное количество этого продукта, но при этом современный человек не расходует столько же энергии, сколько получает от сладкого.

В принципе, сахар можно немножко добавлять в рацион. Это скорее больше будет лакомством. Тем более если мы сжигаем эту энергию, добавление сахара не так страшно. Совсем без него нельзя. Это ведь энергетический экстракт, без него можно и умереть, — сказала Соломатина.

Если же отказаться от сахара, то организм начнёт разрушать сам себя, добывая глюкозу сперва из органов, а потом и из мышц. В то же время чрезмерное употребление сахара приводит к тому, что организм просто не успевает его утилизировать, и это приводит к разрушению кровеносных сосудов.

Кроме того, есть категории людей, которым отказываться от сахара совсем не рекомендуется. В частности, это те, чья деятельность связана с тяжёлым физическим трудом — спортсмены, шахтёры и другие. Их организмам требуется большое количество энергии, а глюкоза может её дать. Плюс, энергия успевает перерабатываться.

Соломатина отметила, что серьёзными проблемами для здоровья могут обернуться и некоторые виды диет, где режим питания предусматривает минимум углеводов. При таких пропорциях уровень сахара и инсулина в крови резко падает, а в мочевой кислоте могут образовываться соли, которые потом откладываются на суставах.

Безопаснее всего для здоровья и фигуры употреблять сладкое утром. За целый день выработанное количество энергии успеет переработаться, заключила диетолог.