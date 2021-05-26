Названы последствия употребления одного огурца в день

Диетологи рекомендуют ежедневно употреблять свежие огурцы для того, чтобы снизить вес, поскольку они обладают отрицательной калорийностью, а также помогают очистить организм и нормализовать работу пищеварительного тракта. Об этом пишет РИА Новости

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Последствием употребления хотя бы одного огурца в день станут видимые улучшения кожи, похудение, уменьшение отеков. Овощ на 95 процентов состоит из воды, на остальные пять — из клетчатки, а также содержат тартроновую кислоту, которая препятствует образованию жира. Кроме того, чтобы переварить его, требуется затратить больше калорий, чем получено.

В огуречной кожуре содержатся витамины К, А, С, небольшое количество витаминов группы В, а также минералы — железо, калий, фосфор, медь и магний, которые улучшают метаболизм, снижают уровень сахара в крови, очищают сосуды от холестериновых бляшек. Мякоть помогает нормализовать работу кишечника.

Огурцы также содержат гормон радости серотонин, поэтому врачи советуют включать их в рацион при апатии, усталости или депрессии. Они насыщают кожу влагой, снимают высыпания и покраснения, разглаживают мелкие морщинки. Содержащиеся в них фисетины улучшают память и снижают риск развития болезни Альцгеймера.