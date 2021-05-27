Эксперты назвали город, где больше всего любят майонез

В Томске и Тюмени майонез достиг по 11,6 процента продаж от общего числа покупок. На втором месте в рейтинге «майонезных» городов расположился Красноярск с показателем в 10,8 процента, на третьем — Воронеж (10,4 процента). Санкт-Петербург занял 15 строчку (9,2 процента). Меньше всех майонез предпочитают жители Москвы и Казани — 8,2 процента и 7,3 процента, соответственно.