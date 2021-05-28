Врач назвала россиянам пять опасностей семечек

Специалист предупредила, что в них высокое содержание Омега-6. Эти легко усваиваемые кислоты способствуют развитию воспалительного процесса в организме человека. Другая причина отказаться от продукта – его калорийность. В ста граммах семечек содержится около 600 калорий. Кроме того, они провоцируют аппетит. В жареных семечках не содержится никаких полезных веществ, зато много конечных продуктов гликирования, которые способствуют быстрому старению.