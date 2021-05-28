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Россиян предупредили об опасности семечек

РИА "ФедералПресс"иещё 5
9 часов назад
Вечер, проведенный за щелканьем семечек, может серьезно навредить здоровью. О причинах перестать употреблять жареные семена подсолнечника рассказала эндокринолог.
Врач назвала россиянам пять опасностей семечек
Фото: DepositphotosDepositphotos
«Ограничиться одной горстью семечек практически невозможно, а ведь они достаточно серьезно вредят организму»,
– рассказала Зухра Павлова в Telegram.
Специалист предупредила, что в них высокое содержание Омега-6. Эти легко усваиваемые кислоты способствуют развитию воспалительного процесса в организме человека. Другая причина отказаться от продукта – его калорийность. В ста граммах семечек содержится около 600 калорий. Кроме того, они провоцируют аппетит. В жареных семечках не содержится никаких полезных веществ, зато много конечных продуктов гликирования, которые способствуют быстрому старению.
Щелканье семечек вредит и зубам, приводя к серьезным трещинам.
«Семечки часто содержат в себе яйца паразитов. Если вы еще хотите их есть, покупайте сырые, тщательно мойте и сушите в микроволновке или духовке»,
– посоветовала врач.
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