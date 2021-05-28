Россиянам назвали самый дешевый вариант окрошки

Самый дешевый вариант окрошки основан на газированной минеральной воде, а самой дорогой — на квасе с говядиной. Такие данные приводятся в исследовании сервиса доставки продуктов и непродовольственных товаров «CберМаркет».

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Так, цена окрошки на порцию, рассчитанную на 4-5 человек, на газированной минеральной воде составляет 426 рублей, а вариация этого блюда на квасе с мясом говядины — 702 рубля.

А классический рецепт окрошки, состоящий из кваса, картофеля, колбасы, яиц, огурцов, редиса и зелени, будет стоить 521 рубль на порцию на 4-5 человек. Такой же рецепт этого летнего блюда, но на кефире будет дешевле — 506 рублей.