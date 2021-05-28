Врач назвала продукты на завтрак для похудения

Завтрак помогает в похудении, если будет состоять из правильных продуктов. Их в разговоре с « Комсомольской правдой » назвала диетолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Татьяна Стрельникова.

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По ее словам, идеальный завтрак должен быть богат белком, которые надолго обеспечивает чувство сытости. Высокобелковыми считаются яйца, творог, сыры белых сортов, слабосоленый лосось, натуральные йогурты без добавления сахара, красителей и сухих смесей.

Полезным будет съесть утром овощи — сырые или приготовленные любым способом. Их можно заправить оливковым маслом, добавить орехи или семена.

Также рекомендуется есть медленно усвояемые углеводы, например, хлеб с отрубями и цельнозерновые каши, которые требуют долгой варки. Вместо сахара в нее лучше добавить сухофрукты или ягоды.

В качестве напитка можно выбрать свежесваренный кофе или травяной чай.