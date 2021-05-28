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Врач назвала идеальные продукты на завтрак для похудения

Lenta.ru
5 часов назад
Завтрак помогает в похудении, если будет состоять из правильных продуктов. Их в разговоре с «Комсомольской правдой» назвала диетолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Татьяна Стрельникова.
Врач назвала продукты на завтрак для похудения
Фото: Melissa Walker Horn / UnsplashMelissa Walker Horn / Unsplash
По ее словам, идеальный завтрак должен быть богат белком, которые надолго обеспечивает чувство сытости. Высокобелковыми считаются яйца, творог, сыры белых сортов, слабосоленый лосось, натуральные йогурты без добавления сахара, красителей и сухих смесей.
Полезным будет съесть утром овощи — сырые или приготовленные любым способом. Их можно заправить оливковым маслом, добавить орехи или семена.
Также рекомендуется есть медленно усвояемые углеводы, например, хлеб с отрубями и цельнозерновые каши, которые требуют долгой варки. Вместо сахара в нее лучше добавить сухофрукты или ягоды.
В качестве напитка можно выбрать свежесваренный кофе или травяной чай.
Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский назвал первые полтора часа после подъема идеальным временем для завтрака. Он отметил, что этот прием пищи не стоит пропускать, чтобы не переедать вечером.
Еда,Андрей Бобровский,Минздрав РФ,Комсомольская правда,
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