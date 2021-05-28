Эксперт объяснила, как выбирать черешню и клубнику

— С черешней все гораздо сложнее, чем с клубникой. Последнюю можно выбрать даже только по одному запаху, — пояснила эксперт.

В свою очередь черешня должна быть ровного цвета, желательно, чтобы она вся была с черенками, так как без них это уже не очень хороший признак. Также важно обратить внимание на упаковку. Как правило, «сестра» вишни должна быть уложена в картонных коробках, а клубника может продаваться в берестяных, деревянных и пластиковых лотках.