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Сексолог назвал снижающие и повышающие уровень либидо продукты

Lenta.ru
5 часов назад
Российский сексолог Дмитрий Гарин назвал продукты, которые снижают и повышают уровень либидо. Его слова приводит «Пятый канал».
Сексолог назвал повышающие уровень либидо продукты
Фото: PixabayPixabay
По его словам, правильное питание считается основой стабильно высокого либидо, но при этом единого рациона для всех людей не существует. Специалист рекомендовал не придерживаться какой-то определенной диеты, а следовать базовому принципу. Он заключается в том, что либидо поднимает гормон тестостерон, который есть и у мужчин, и у женщин.
Так, человеку нужно узнать, какие продукты будут его поднимать. Для этого необходимо сдать анализы и узнать о том, в каком состоянии находится гормональный фон.
«Потом нужно добавлять или исключать из рациона продукты, чтобы повысить уровень тестостерона»,
— сказал Гарин.
Специалист отметил, что в некоторых случаях для повышения уровня тестостерона необходимо снизить в организме уровень женского гормона эстрогена. Он в том числе уменьшается благодаря фруктам и овощам, поскольку они содержат клетчатку, выводящую из печени женский гормон. За счет этого повышается уровень тестостерона.
Еда,
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