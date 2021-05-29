Сексолог назвал повышающие уровень либидо продукты

Российский сексолог Дмитрий Гарин назвал продукты, которые снижают и повышают уровень либидо. Его слова приводит «Пятый канал».

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По его словам, правильное питание считается основой стабильно высокого либидо, но при этом единого рациона для всех людей не существует. Специалист рекомендовал не придерживаться какой-то определенной диеты, а следовать базовому принципу. Он заключается в том, что либидо поднимает гормон тестостерон, который есть и у мужчин, и у женщин.

Так, человеку нужно узнать, какие продукты будут его поднимать. Для этого необходимо сдать анализы и узнать о том, в каком состоянии находится гормональный фон.

«Потом нужно добавлять или исключать из рациона продукты, чтобы повысить уровень тестостерона»,

— сказал Гарин.