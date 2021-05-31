Почему мы всю жизнь неправильно варим пельмени

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить пельмени? Но вот в Китае, где, собственно, появилось это блюдо, так вовсе не считают, отмечая, что “съесть пельмени легко, а сварить — сложно". В чем же сложность варки пельменей и почему китайцы их замачивают в воде, читайте в материале “Рамблера”.

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Согласно легенде, пельмени изобрел китайский лекарь Чжан Чжунцзин, предлагавший использовать их для лечения от обморожения. Позже кусочки мяса в тесте “переквалифицировались” в обычное блюдо. А вместе с этим появились и правила приготовления пельменей. Оказывается, мы варим их неправильно. Из-за этого, по мнению китайцев, нельзя полностью оценить вкус блюда.

Как же готовят пельмени китайцы?

Перед приготовлением замороженные пельмени следует замочить в холодной воде на три минуты. Это делается для того, чтобы при варке они не лопнули. По сути, помещая пельмени в воду, мы их аккуратно размораживаем. И нет, они не развалятся при варке, можете проверить.

И забудьте о кипятке. Бросая пельмени в кипящую воду, мы совершаем большую ошибку, ведь при таком подходе тесто готовится быстрее, чем мясо внутри, поскольку из-за разницы температур пельмени лопаются.

Китайцы советуют помещать пельмени в довольно большое количество воды (примерно 3 литра на 500 граммов продукта) в тот момент, когда на дне кастрюли только начинают появляться мелкие пузырьки (вода лишь начинает закипать). Только тогда необходимо воду посолить, размешать и дождаться, когда она начнет закипать. В этот момент и надо опускать в жидкость пельмени.

После этого следует дождаться, когда вода вновь начнет закипать, и добавить в кастрюлю стакан холодной воды. Это делается для того, чтобы снизить температуру и замедлить процесс приготовления теста. Такой трюк необходимо проделать еще два раза (в общей сложности надо добавить три стакана холодной воды).