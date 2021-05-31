Диетолог назвала нерекомендованные во второй половине дня продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала исключить некоторые продукты из приемов пищи во второй половине дня при желании похудеть. Об этом она заявила в разговоре с радио Sputnik

Соломатина отметила, что в первой половине дня все обменные процессы в организме протекают энергично, калории сжигаются быстрее, жир не накапливается. После 15 часов у любого человека снижается скорость метаболических процессов, из-за чего следует отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом, которые повышают уровень глюкозы в крови. «Если глюкозы слишком много, инсулин ее дальше перерабатывает про запас в жир», — пояснила медик.

По ее словам, избыток энергии вечером и ночью мешает работе соматотропного гормона, который «ремонтирует» организм за счет сжигания жира. Если он перестает выполнять свои функции, то ускоряется старение. «Получается, что если мы едим продукты, которые дают нам большое количество энергии, гормон перестает выделяться в достаточном количестве», — уточнила диетолог.

Она рекомендовала россиянам в послеобеденное время выбирать продукты с низким гликемическим индексом, такие как творог, рыба, нежирное мясо, тушеные овощи.