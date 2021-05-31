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Диетолог назвала нерекомендованные во второй половине дня продукты

Lenta.ru
50 минут назад
Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала исключить некоторые продукты из приемов пищи во второй половине дня при желании похудеть. Об этом она заявила в разговоре с радио Sputnik.
Диетолог назвала нерекомендованные во второй половине дня продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Соломатина отметила, что в первой половине дня все обменные процессы в организме протекают энергично, калории сжигаются быстрее, жир не накапливается. После 15 часов у любого человека снижается скорость метаболических процессов, из-за чего следует отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом, которые повышают уровень глюкозы в крови. «Если глюкозы слишком много, инсулин ее дальше перерабатывает про запас в жир», — пояснила медик.
По ее словам, избыток энергии вечером и ночью мешает работе соматотропного гормона, который «ремонтирует» организм за счет сжигания жира. Если он перестает выполнять свои функции, то ускоряется старение. «Получается, что если мы едим продукты, которые дают нам большое количество энергии, гормон перестает выделяться в достаточном количестве», — уточнила диетолог.
Она рекомендовала россиянам в послеобеденное время выбирать продукты с низким гликемическим индексом, такие как творог, рыба, нежирное мясо, тушеные овощи.
Ранее диетолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Татьяна Стрельникова назвала идеальные продукты на завтрак для похудения. Среди них оказались яйца, творог, натуральные йогурты без добавления сахара, сыры белых сортов, слабосоленый лосось, овощи в любом виде, хлеб с отрубями и цельнозерновые каши.
Еда,Елена Соломатина,Минздрав РФ,ИА Sputnik,
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