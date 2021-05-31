Как "каша красоты" поможет преобразить внешность

Этак крупа совершенно незаслуженно обделена вниманием людей, тогда как на самом деле она очень полезна, довольно бюджетна и может помочь улучшишь фигуру. Речь идет о перловке. О том, в чем заключаются полезные свойства крупы и чем может помочь эта “каша красоты”, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Если вы привыкли покупать коллаген и пищевые волокна в виде добавок, попробуйте изменить свой подход и обратить внимание на перловку. Этих элементов более чем достаточно в перловой крупе, а вместе с ними масса других полезных веществ. Недаром перловку называют “кашей красоты”, ведь регулярно включая ее в свой рацион, можно весьма преобразить свою внешность.

Благодаря высокому содержанию витаминов (в частности, витамина B) в перловой крупе, кожа станет более ровной и приобретет здоровый вид.

Большое количество клетчатки и сложных углеводов помогают бороться с тягой к сладкому и избавляют от чувства голода.

Перловка помогает выводить из организма лишнюю жидкость, следовательно, можно рассчитывать на снижение веса и улучшению состояния кожи.

Кроме того, перловая крупа помогает делать крепче соединительные ткани, мышцы подтягиваются, проявления целлюлита становятся менее заметны, лицо перестает “растекаться”, а морщины заметно становятся менее выраженными.