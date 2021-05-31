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Диетологи рассказали, что будет при употреблении соленого на ночь

News.ru
3 часа назад
От употребления в пищу соленой еды на ночь лучше воздержаться. Если же соблазн оказался слишком велик, поутру необходимо восстанавливать баланс жидкости в организме, передает «Москва 24» со ссылкой на диетологов.
Диетологи рассказали, что будет при употреблении соленого на ночь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова назвала употребление перед сном содержащих соль продуктов «не очень хорошей идеей».
И так у человека ночью минимальная физическая активность, а это будет приводить к тому, что жидкость в таком состоянии станет задерживаться ещё больше, —рассказала она.
Диетолог указала на чувствительность организма к соли в целом. Если есть склонность к отёкам, важно соблюдать аккуратность в рационе. Особенно осторожными нужно быть людям с заболеваниями мочевыделительной и сердечно-сосудистой системы.
Она рекомендовала не есть на ночь такие продукты, как рыба, колбасные изделия и полуфабрикаты, различные соусы, чипсы, сухарики и фастфуд. В целом же, по словам Кругловой, от приёма солёной пищи лучше отказаться за три-четыре часа до сна.
В свою очередь диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала на следующий день, если человек всё же съел на ночь соленую еду, пить больше жидкости, а также есть овощи и фрукты, богатые калием.
Стоит пить больше воды либо минеральную воду, которая обладает щелочным потенциалом. Очень неплохо с проблемой справляются водянистые фрукты — например, нектарины и персики. И овощи — огурцы, помидоры, — рассказала Дианова.
Кроме того, добавила она, во фруктах и овощах «интенсивной окраски» содержится больше калия, чем натрия, что позволяет выровнять ситуацию.
Ранее гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная пояснила, что тяга к сладкому или солёному возникает у человека редко. Как правило, это указывает на то, что в рационе не хватает хлора.
Еда,Ирина Бережная,Наталья Круглова,
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