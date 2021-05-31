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Диетологи рассказали, почему нельзя есть соленое на ночь

Анна Арсеньева
1 час назад
Диетологи призвали отказаться от употребления соленой еды на ночь. В это время суток у человека минимальная физическая активность, и в организме еще больше задерживается жидкость.
Диетологи рассказали, почему нельзя есть соленое на ночь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Об этом сообщает "Москва 24".
По словам члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Натальи Кругловой, наш организм в целом очень чувствителен к соли. Если у человека есть склонность к отекам, ему необходимо следить за рационом. Также стоит быть внимательным людям с заболеваниями мочевыделительной и сердечно-сосудистой системы.
Диетолог посоветовала не есть на ночь полуфабрикаты, рыбу, колбасы, чипсы, соусы и фастфуд. Соленую пищу лучше не употреблять за три-четыре часа до сна.
Если человек наелся на ночь, на следующий день ему нужно пить больше жидкости и есть овощи. Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова посоветовала минеральную воду с щелочным потенциалом и водянистые фрукты. Например, нектарины и персики.
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