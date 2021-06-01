"Хотела шикануть и купить себе яйца на завтрак"

В последнее время Сеть пестрит социальными экспериментами, которые пытаются воплотить и журналисты и блогеры. Большинство из них касаются денег, а в социальных сетях даже создают тематические группы с рецептами и акциями на еду. Все это сводится к разговорам о том, как прокормить себя на минимальные суммы. Редактор "Рамблера" попыталась прокормит себя на сто рублей в день и рассказывает, что из этого вышло.

Жизнь до эксперимента

Я не особо привередлива в питании и могу есть практически что угодно, а главный деликатес для меня — хлеб с маслом и вареньем. Однако пандемия внесла в жизнь свои коррективы и я заметила, что стала меньше ходить в продуктовые магазины и теперь заказываю все онлайн, при этом преимущественно готовую еду. Сама готовлю я редко, потому что не умею, да и мне гораздо проще и быстрее заказать домашнюю готовую еду, которую можно просто поставить в микроволновку и разогреть. Так как я знаю примерные цены в магазинах, я знала, что во время эксперимента мне придется тяжело и надеялась на какие-то лазейки. Специальных сроков я себе не ставила, так как знала, что продержусь недолго, в итоге эксперимент длился две недели, так как я поняла, что дальше продолжать его будет тяжело.

Первая неделя эксперимента

Я поняла, что заказывать еду у меня больше не получится, так как одна только порция сырников со сметаной на завтрак стоит 159 рублей. Я решила провести эксперимент максимально честно, поэтому доела все скоропортящиеся продукты в холодильнике, а все остальные запасы я положила в шкаф, чтобы не было соблазна их достать.

Мне пришлось планировать свой рацион на неделю, чтобы не перебиваться булками и шоколадками, поэтому я составила примерный список продуктов на рабочую неделю. Свой рацион я пыталась подстроит так, чтобы в нем были все необходимые элементы: белки, жиры и углеводы. Если этого не сделать, могут начать проблемы со здоровьем, добавится усталость и сонливость, а еще будет постоянно хотеться есть. Я не стала шиковать и искать что-то в "Перекрестке", "Пятерочке" и "Дикси" и пошла в ближайший магазин, где есть самые дешевые продукты марки "Каждый день". Их качество и вкус оставляет желать лучшего, но что-то нормальное удалось найти.

Первой проблемой было то, что я живу в центре и из ближайших магазинов в пешей доступности у меня только небольшой продуктовый у дома, где ценники значительно выше сетевых, "ВкусВилл" и "Азбука вкуса". Я сама в эти магазины хожу в редких случаях, потому что там откровенно дорого, поэтому пришлось заранее ехать на метро в "Ашан"

По "Ашану" тоже пришлось ходить довольно долго и мой улов был небольшим. Я не стала рисковать и покупать молочные продукты и сыр "Каждый день", так как их состав оставлял желать лучшего. Всего я купила три позиции: куриное бедро, замороженную смесь для грибного супа и макароны. Всего у меня вышло 245 рублей и 96 копеек. Из этого я сделала суп, пожарила курицу и сварила макароны. Так я обеспечила себя обедом и ужином на пять дней. Точнее, я предполагала, что этого мне хватит на пять дней.

Оставшиеся 254 рубля я потратила на молоко и хлеб. Оба эти продукта обошлись мне в 100 рублей и покупала я их в разных магазинах. Пришлось скачать специальное приложение, где собраны все акции, но первой мыслью было удивление от того, что молоко стоит 59 рублей за литр. Хотела шикануть и купить себе яйца на завтрак, но десяток я нашла за 89 рублей минимум, поэтому решила оставить какие-то деньги про запас.

Под конец недели такое питание мне порядком надоело. Я перестала ходить с коллегами на обед, всегда ела одно и то же. С друзьями я тоже не встречалась, так как не было денег куда-то сходить, а обременять их своим экспериментом я не стала.

Еды мне хватило на три дня. У меня еще оставались макароны и молоко, поэтому на завтрак у меня был молочный суп, а с обедом и ужином надо было что-то делать. Тогда я вспомнила про магазин FixFrice. На два дня у меня оставалось 154 рубля и надо было срочно что-то делать. Так я нашла консервированные тефтели за 55 рублей и макароны за 25 рублей. У меня оставалось еще 74 рубля, которые я потратила на конфеты: мармеладки и "Сникерс".

Соблазны

Я обратила внимание на то, что на выходных больше соблазнов потратить денег. Во-первых, тебя все куда-то зовут "попить кофе или что-нибудь покрепче", да даже на просто погулять нужно хотя бы сто рублей на чай, иначе ты будешь сидеть с урчащим животом, пока твои друзья наслаждаются вкусной едой.

Все выходные я просидела, листая соцсети, и тут меня подстерегал еще один соблазн. Во-первых, это были блогеры и другие мои знакомые, на кого я подписана. Они выкладывали фотографии вкусной еды, от которой у меня текли слюни, я ужасно им завидовала и злилась на них. Во-вторых, это были видео с вкусной едой из "рекомендаций". В-третьих, в фильмах и сериалах люди тоже постоянно едят вкусную еду. В общем, это было ужасно.

Вторая неделя

На второй неделе я уже была более избирательна в продуктах и сразу поехала в FixPrice. Там я купила свои любимые макароны за 25, а не за 33 рубля. Кстати, обратила внимание на то, что состав макарон за 233 и за 25 рублей не отличается, но предполагаю, что ценник выше из-за более качественной муки. По вкусу они отличаются сильно. Более дешевые имеют вкус грязи и пыли, как мне показалось.

В FixPrice действительно много консервов с мясом, но меня уже воротило от одного их вида, поэтому пришлось опять пройтись по акциям из приложения и съездить в другой магазин за фаршем. Я купила кетчуп за 27,5 рублей, макароны за 25 и куриный фарш за 54 рубля. Для завтрака я купила пять пакетиков с растворимой овсяной кашей по пять рублей. У нее очень плохой состав, много сахара, поэтому я никому не советую так делать, но это оказалось дешевле, чем упаковка геркулесовых хлопьев. Также я купила консервированную фасоль за 55 рублей и бульонный кубик. Питаться более разнообразно не получилось, но все это оказалось вкуснее, чем на первой неделе. Однако все же это менее здоровое питание, чем я предполагала.

К концу второй недели я заметила, что у меня ухудшилось общее состояние. Часто кружилась голова, темнело в глазах. За две недели я сбросила 4 килограмма. Ну что ж, наконец-то похудела, но предполагаю, что сброшенные килограммы вернутся вдвойне. Ухудшилось состояние кожи — она стала тонкая, сухая и появились прыщи. Начали выпадать волосы и ломаться ногти. На выходных у меня даже отлетела пломба от зуба и мне кажется, виной этому может быть недостаток кальция.

Итоги

В качестве вывода могу сказать, что питаться на 100 рублей в день вообще нереально, если вы хотите жить долгую и здоровую жизнь. Придется закупаться заранее, искать еду более низкого качества. При этом она не принесет вам такой же пользы, как при полноценном питании. Нельзя соблюдать баланс белков, жиров и углеводов и добирать ежедневную норму калорий. Это, если говорить о питании. Ради чистоты эксперимента хорошо бы было сдать анализы, но для этого, иронично, тоже нужны деньги.

Как я уже писала выше, у меня ухудшилось общее состояние организма, но не только физическое, но и психологическое. Я постоянно злилась на людей. Я могла увидеть школьника, который идет и на ходу жует булку и злилась на него, потому что он мог позволить себе булку, а я — нет. Хотя школьник был ни в чем не виноват.