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Простой способ продлить свежесть фруктов и ягод на две недели

WMJ.ru
2 часа назад
Домохозяйка показала в TikTok, как хранит клубнику и другие ягоды и фрукты в холодильнике неделями.
Как продлить свежесть фруктов и ягод на две недели
Фото: WMJ.RU WMJ.RU
Запасаться ягодами и фруктами часто бывает ошибкой: вот их положили в холодильник, а вот они уже испортились и непригодны к употреблению в пищу.
Лайфхаки, которыми Стеф Гиллиотти делится в TikTok, принесли ей уже 70 тысяч подписчиков, и один из самых популярных ее роликов — тот, в котором она рекомендует хранить ягоды и фрукты в стеклянных банках.
Видео уже набрало 7 миллионов просмотров а выглядит простой способ сохранить клубнику свежей на две недели вот так:
TikTok
Я узнала о таком способе два месяца назад и успела его проверить. Это работает! Свежесть ягоды и фрукты сохраняют до трех недель,
— уточнила она.
В комментариях зрители ролика также советуют класть на дно банки и поверх ягод салфетки, которые будут впитывать лишнюю влагу и предотвращать размокание, а также опускать продукты в смесь столового уксуса и воды на 20 секунд, а после ополаскивать, высушивать и хранить.
Кроме того, метод можно применять к некоторым овощам: шпинату и брокколи.
Еда,
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