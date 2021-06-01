Как продлить свежесть фруктов и ягод на две недели

Домохозяйка показала в TikTok, как хранит клубнику и другие ягоды и фрукты в холодильнике неделями.

Фото: WMJ.RU WMJ.RU

Запасаться ягодами и фруктами часто бывает ошибкой: вот их положили в холодильник, а вот они уже испортились и непригодны к употреблению в пищу.

Лайфхаки, которыми Стеф Гиллиотти делится в TikTok, принесли ей уже 70 тысяч подписчиков, и один из самых популярных ее роликов — тот, в котором она рекомендует хранить ягоды и фрукты в стеклянных банках.

Видео уже набрало 7 миллионов просмотров а выглядит простой способ сохранить клубнику свежей на две недели вот так:

TikTok

Я узнала о таком способе два месяца назад и успела его проверить. Это работает! Свежесть ягоды и фрукты сохраняют до трех недель,

— уточнила она.

В комментариях зрители ролика также советуют класть на дно банки и поверх ягод салфетки, которые будут впитывать лишнюю влагу и предотвращать размокание, а также опускать продукты в смесь столового уксуса и воды на 20 секунд, а после ополаскивать, высушивать и хранить.