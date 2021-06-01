Раскрыты секреты приготовления вкусного шашлыка

Шеф-повар Майк Рид (Mike Reid) раскрыл секреты приготовления вкусного шашлыка. Его советы приводит сайт House Beautiful.

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Прежде всего Рид советует с умом выбрать оборудование для готовки. Он рекомендует отказаться от вилки для гриля, так как если тыкать ею в мясо для проверки готовности, в нем будут оставаться отверстия, из которых будет вытекать сок.

Повар отметил, что заранее замаринованное мясо или рыбу стоит достать из холодильника минимум за полчаса до начала готовки. Рид объяснил, что маринад не только способствует вкусу блюда, но и делает его сочным. Поэтому, чтобы не пересушить шашлык, его следует регулярно спрыскивать маслом или маринадом в процессе приготовления.

Рид призвал готовить мясо с овощами, однако либо резать их при этом очень крупно, либо и вовсе жарить целиком. Также повар посоветовал подать к мясу листья салата с козьим сыром и карамелизированными на огне кусочками персика, манго, арбуза, яблока или груши.