Назван неожиданный вред растительных масел

Ученые Университета медицины и медицинских наук RCSI в Ирландии назвали вред, который может нанести употребление подростками растительных масел, богатых омега-6-жирными кислотами. Высокий уровень этих веществ в крови оказался связан с психическими расстройствами у молодых людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Translational Psychiatry.

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Специалисты обследовали 3,8 тысячи человек в возрасте от 17 до 24 лет на предмет наличия психотических расстройств, депрессии или генерализованного тревожного расстройства. Также были собраны образцы крови для измерения уровня омега-6-жирных кислот, которые усиливают воспалительные процессы, и омега-3-жирных кислот, которые оказывают обратный эффект. Оказалось, что добровольцы в возрасте 24 лет с психическими расстройствами имели более высокий уровень омега-6-жирных кислот по отношению к омега-3 по сравнению с теми, у кого расстройств не наблюдалось.

Кроме того, высокий риск психотического расстройства был связан с более низким уровнем докозагексаеновой кислоты (ДГК), которая обычно содержится в рыбе или пищевых добавках. В группе из более чем 2,7 тысячи человек, за состоянием которых вели долговременные наблюдения, у подростков с более высоким уровнем ДГК в возрасте 17 лет на 56 процентов реже развивалось психотическое расстройство в течение семи следующих лет.