Уролог рассказал, кому опасно есть арбузы

Уролог и главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко в интервью телеканалу "360" рассказал, кому не стоит злоупотреблять арбузом.

Прежде всего от чрезмерного поедания арбуза медик предостерег пациентов с сахарным диабетом. Кроме того, соблюдать меру важно тем, кто страдает от отечности:

"И так жидкость накапливается, а тут съешь арбуз — это еще дополнительная жидкость".

Эксперт также рекомендовал при появлении отеков обратиться к терапевту, поскольку этот симптом может указывать на сердечную недостаточность или почечную патологию.