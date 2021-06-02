Уролог рассказал, кому опасно есть арбузы

Уролог и главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченков интервью телеканалу "360"
рассказал, кому не стоит злоупотреблять арбузом.
Прежде всего от чрезмерного поедания арбуза медик предостерег пациентов с сахарным диабетом. Кроме того, соблюдать меру важно тем, кто страдает от отечности:
"И так жидкость накапливается, а тут съешь арбуз — это еще дополнительная жидкость".
Эксперт также рекомендовал при появлении отеков обратиться к терапевту, поскольку этот симптом может указывать на сердечную недостаточность или почечную патологию.
При отсутствии данных проблем Захарченко посоветовал есть темные, хорошо созревшие арбузы для очищения почек.