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Уролог рассказал, кому опасно есть арбузы

Мира Маркина
1 час назад
Уролог и главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченков интервью телеканалу "360" рассказал, кому не стоит злоупотреблять арбузом.
Уролог рассказал, кому опасно есть арбузы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Прежде всего от чрезмерного поедания арбуза медик предостерег пациентов с сахарным диабетом. Кроме того, соблюдать меру важно тем, кто страдает от отечности:
"И так жидкость накапливается, а тут съешь арбуз — это еще дополнительная жидкость".
Эксперт также рекомендовал при появлении отеков обратиться к терапевту, поскольку этот симптом может указывать на сердечную недостаточность или почечную патологию.
При отсутствии данных проблем Захарченко посоветовал есть темные, хорошо созревшие арбузы для очищения почек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что сардины помогут преодолеть сахарный диабет.
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