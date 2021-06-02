Богомолов предложил рассмотреть систему целевого набора для творческих вузов

"Я убежден, что творческое образование должно быть бесплатным < > Надо вырабатывать систему грантов, может быть, рассмотреть систему, при которой театры, если они нуждаются в талантах, могут платить за тех или иных талантливых людей, в которых видят потенциал", - сказал Богомолов, выступая на панельной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.