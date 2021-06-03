Диетолог рассказала о питании без отказа от любимых блюд

Британский диетолог Керри Мейджор (Kerri Major) рассказала, как правильно питаться, не отказываясь от любимых блюд и не мучаясь с подсчетом калорий. Свои рекомендации она изложила в Instagram

Фото: @the_dietitian_kitchen @the_dietitian_kitchen

Эксперт объяснила, что пища делится на пять основных групп: сложные углеводы, белок, фрукты и овощи, молочные продукты, а также жиры и масло. Чтобы улучшить свое питание, достаточно каждый день есть продукты из всех пяти групп, причем ровно столько, сколько требуется.

По словам Мейджор, определить размер одной порции продуктов, богатых сложными углеводами, очень просто: ее объем должен быть сравним с размером кулака. То же правило подходит и для продуктов, богатых белком. При активном образе жизни порцию можно несколько увеличить.

Диетолог советует считать одной порцией овощей пару горстей или от трети до половины тарелки, а одной порцией фруктов — плод средних размеров, весящий примерно 80 граммов. Каждый день нужно съедать пять порций фруктов или овощей, причем желательно разных.

Порция жиров или масла, по словам Мейджор, соответствует по размеру большому пальцу руки. Молочные продукты можно не включать в каждый прием пищи, но две-три порции в день все же необходимы. Их размер зависит от конкретного продукта.