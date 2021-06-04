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Диетологи назвали опасность маринованных огурцов

Стелла Шмель
3 часа назад
Маринованные огурцы могут быть опасны для организма. Подробное разъяснение специалистов публикует портал Eat This, Not That!
Диетологи назвали опасность маринованных огурцов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Диетолог Джей Ковин отметил, что всего один огурец содержит до 66% дневной нормы натрия, которая необходима взрослому человеку.
"Однако ограничиться одним огурцом бывает непросто, так как они очень вкусные. Из-за этого организм получает излишнее количество соли, что вредит здоровью",
- отмечают диетологи.
Слишком частое употребление таких солений может привести к повышению кровяного давления и проблемам с почками в долгосрочной перспективе.
Также могут развиться такие побочные эффекты как метеоризм и гипертония.
Еда,
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