Диетологи назвали опасность маринованных огурцов

Маринованные огурцы могут быть опасны для организма. Подробное разъяснение специалистов публикует портал Eat This, Not That!

Диетолог Джей Ковин отметил, что всего один огурец содержит до 66% дневной нормы натрия, которая необходима взрослому человеку.

"Однако ограничиться одним огурцом бывает непросто, так как они очень вкусные. Из-за этого организм получает излишнее количество соли, что вредит здоровью",

- отмечают диетологи.

Слишком частое употребление таких солений может привести к повышению кровяного давления и проблемам с почками в долгосрочной перспективе.