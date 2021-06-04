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Ошибки, которые совершают люди в продуктовых магазинах

Александра Нечаева
4 часа назад
В Сети можно найти множество статей, предостерегающих покупателей от обманов в магазинах, советующих, как правильно делать покупки и на что обращать внимание, если хочется сэкономить. Но люди, наверное, всегда будут совершать ошибки, отправляясь в магазин. “Рамблер” напоминает, каких ошибок можно избежать, если с умом подойти к закупке продуктов.
Ошибки, которые совершают люди в продуктовых магазинах
Фото: DepositphotosDepositphotos

Продукты, расположенные на уровне глаз

Вероятно, каждый не раз слышал о том, что более дорогие продукты в супермаркетах всегда ставят на более выигрышные позиции. Покупатель их сразу видит, поэтому больше вероятности, что положит в корзину именно их. Этой хитростью пользуются все продавцы. Казалось бы, ничего не стоит опустить глаза чуть ниже и обнаружить, что там расположились более дешевые товары. Но уловка, как правило, работает.

Фрукты и овощи в упаковке

Чаще всего эти продукты ничем не отличаются от тех, которые можно купить на развес, как правило, дешевле. Но почему-то многие полагают, что все точно наоборот. И более того, считают, что упакованные овощи и фрукты более свежие. На самом деле это не всегда так. Продукты, взвешенные и упакованные заранее могут быть не такими уж свежими, да и вес могут прибавить. Вы ведь вряд ли каждый раз кладете упаковку с фруктами на весы, правда?

Акции

Покупать товары по акции на самом деле здорово. Но лишь в том случае, если вы кладете в корзину только то, что вам действительно необходимо. А еще неплохо знать, сколько на самом деле стоит товар, прежде, чем радоваться акции. Довольно часто таким образом покупателей просто обманывают, а в соседнем магазине вы можете увидеть тот же продукт по более низкой цене.
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