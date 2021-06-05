Диетолог раскрыла секрет дешевого правильного питания

Диетолог Асият Хачирова рассказала, как можно питаться правильно и дешево одновременно. Для этого специалист рекомендует максимально эффективно использовать летнее время года. Подробностями она поделилась в беседе с радио Sputnik.

Прежде всего, Асият отметила снижение цен на овощи и фрукты летом - а ведь именно они составляют половину здоровой продуктовой корзины. Особое внимание диетолог советует уделять фермерским рынкам, там приобретать плоды еще дешевле.

«Лето — это самое "здоровское" время года, когда надо наедаться фруктов и овощей, пока они стоят дешево. Также надо делать домашнюю консервацию или заморозку, чтобы снизить расходы на здоровое питание в зимнее время года»,

— рекомендует Хачирова.

Также эксперт напомнила, что овощи, фрукты и зелень можно выращивать самостоятельно. Тем более, что сейчас на земледелие тренд.

«Выращивание собственными руками из рассады помидорчиков и огурчиков, а потом домашняя консервация всего этого на зиму — это очень здорово спасает»,