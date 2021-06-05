Специалистка назвала частые ошибки грибников

Миколог Ксения Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о распространенных заблуждениях грибников. Чаще всего они собирают червивые и сомнительные грибы, в надежности которых не уверены. Также опасно приобретать грибы у случайных продавцов, ведь такие грибы могут стать причиной ботулизма.

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Тихая охота вовсе не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. А червивые грибы могут причинить вред здоровью даже после термической обработки.

«Рисковать нельзя. Собирать надо только те грибы, в съедобности которых уверен. Они не должны быть червивыми или вялыми. Нельзя собирать грибы вблизи промышленных предприятий, аэродромов, в загрязненных районах», — подчеркнула Ксения Алексеева.

Также миколог напомнила, что консервированные грибы должны быть сделаны строго по ГОСТу. А приготовленные грибы нужно убрать в холодильник после того, как они остынут. В противном случае при употреблении через несколько часов ими можно отравиться.

«Повторно замораживать грибы тоже нельзя», — уточнила Алексеева.

Кроме того, грибы стоит исключить из рациона ребенка до пяти лет. Во-первых, дети тяжелее взрослых переносят интоксикацию, во-вторых, грибы — серьезная нагрузка на ЖКТ не только ребенка, но и взрослого.

«Грибной белок считается полезным. Но не переваривается полностью, так как клеточная оболочка состоит из грибного хитина. Поэтому людям, у которых желудочно-кишечный тракт не очень здоров, лучше грибы не есть вовсе», — объяснила эксперт.