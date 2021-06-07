Пять главных продуктов для женского здоровья

По мнению Виктории Гончар, эндокринолога-диетолога «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, в меню женщины три-пять раз в неделю должно присутствовать авокадо. Плод содержит целый набор макро- и микроэлементов, среди которых: магний, калий, селен, витамины группы B, витамины D и E.
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Также важно включить в рацион молочные продукты — практически единственный источник кальция. Третье место диетолог отвела для красных сортов мяса, свиной и говяжьей печени, индейки и мяса кролика.
«Эти продукты содержат железо, причем так называемое гемовое железо, которое легче усваивается организмом. Употребляя их два-три раза в неделю, вы снизите риски развития анемии»,
— рассказала Гончар в беседе с РИА Новости.
Кроме мяса необходимо регулярно готовить рыбу жирных и нежирных сортов — источник витаминов A, D и фосфора.Не стоит пренебрегать крупами, вроде гречневой, перловой, бурого, коричневого риса или овса.
«Крупы богаты микро- и макроэлементами — в частности, селеном, магнием, цинком, фосфором, витаминами группы B и PP (никотиновой кислотой). Рекомендовала бы употреблять их в пищу 100-200 граммов ежедневно, на завтрак или обед»,