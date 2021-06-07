Пять главных продуктов для женского здоровья

По мнению Виктории Гончар, эндокринолога-диетолога «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, в меню женщины три-пять раз в неделю должно присутствовать авокадо. Плод содержит целый набор макро- и микроэлементов, среди которых: магний, калий, селен, витамины группы B, витамины D и E.