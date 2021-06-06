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Врач рассказал, что добавить в рацион для улучшения сексуальной жизни

Ferra.ru
6 июня 2021
Доктор Бэт Шева Маркус (Bat Sheva Marcus) поделился продуктами, которые положительно сказываются на сексуальной жизни.
Что добавить в рацион для улучшения сексуальной жизни
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Так, по словам специалиста, улучшить сексуальную жизнь можно за счет употребления необходимого количества клетчатки, фруктов и овощей. Помимо прочего интимная жизнь может стать лучше и ввиду отказа от дополнительных добавок.
Благодаря продуктам с клетчаткой человек восполняет уровень энергии, регулирует уровень сахара в крови и нормализуют аппетит. Богатыми клетчаткой были названы цельные злаки, бобовые, зелень, а также фрукты и овощи. Полезной для эректильной функции, в свою очередь, оказалась средиземноморская диета. Напомним, что те, кто ее придерживаются, употребляют зелень, цветные овощи, фрукты, постное мясо и здоровые жиры.
“Всё это обеспечивает здоровое артериальное давление и контролирует уровень холестерина в крови, а это необходимое условие для достижения и поддержания эрекции”, — поделился врач.
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