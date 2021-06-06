Что добавить в рацион для улучшения сексуальной жизни

Так, по словам специалиста, улучшить сексуальную жизнь можно за счет употребления необходимого количества клетчатки, фруктов и овощей. Помимо прочего интимная жизнь может стать лучше и ввиду отказа от дополнительных добавок.

Благодаря продуктам с клетчаткой человек восполняет уровень энергии, регулирует уровень сахара в крови и нормализуют аппетит. Богатыми клетчаткой были названы цельные злаки, бобовые, зелень, а также фрукты и овощи. Полезной для эректильной функции, в свою очередь, оказалась средиземноморская диета. Напомним, что те, кто ее придерживаются, употребляют зелень, цветные овощи, фрукты, постное мясо и здоровые жиры.