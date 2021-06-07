Диетолог назвал опасные при похудении фрукты и ягоды

Врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев назвал ягоды и фрукты, которые могут представлять опасность при похудении. Об этом сообщает «Москва 24».

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По словам специалиста, к этой категории относятся виноград, 100 граммов которого содержат 63 килокалории, и бананы, содержащие 100 килокалорий на 100 граммов. Они очень калорийны и потому могут помешать сбросить вес.