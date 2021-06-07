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Диетолог назвал опасные при похудении фрукты и ягоды

Lenta.ruиещё 2
4 часа назад
Врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев назвал ягоды и фрукты, которые могут представлять опасность при похудении. Об этом сообщает «Москва 24».
Диетолог назвал опасные при похудении фрукты и ягоды
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам специалиста, к этой категории относятся виноград, 100 граммов которого содержат 63 килокалории, и бананы, содержащие 100 килокалорий на 100 граммов. Они очень калорийны и потому могут помешать сбросить вес.
Жиляев посоветовал людям, которые желают похудеть, съедать не более одного банана в день и перейти на темный виноград, содержащий меньше калорий, чем другие сорта.
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