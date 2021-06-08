Врач назвала самые опасные Е-добавки в продуктах

Диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха рекомендует отказаться от продуктов, которые содержат Е230 бифенил и Е214 этилпарабен — их нередко можно увидеть в составе маргарина или сладостей.

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Е-добавки используются для увеличения срока хранения продуктов, нейтрализации окисления, а также достижения определенной консистенции и вкуса.

Эксперты нередко делят их на три большие группы: условно-безвредные (например, экстракты растений, натуральных продуктов), условно-опасные (могут нанести вред при употреблении в больших количествах), опасные добавки (даже в малых количествах есть риск для здоровья).

«К ним относятся, например, Е230 бифенил - при изготовлении маргарина, мороженого, кондитерских изделий, Е214 этилпарабен - при приготовлении мясных продуктов, паштетов, сыров, сухих завтраков, молочных десертов, Е103, Е105, Е111, Е121. Часть добавок этой категории запрещена в России»,

— цитирует диетолога РИА Новости.