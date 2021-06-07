Почему вредно есть фрукты сразу после еды

Безусловно фрукты - кладезь полезных макро- и микроэлементов. Но их неправильное потребление может нанести организму вред. "Рамблер" расскажет о том, как и когда нужно есть фрукты.

Многие привыкли есть фрукты после плотного приема пищи, но это не просто неэффективно, но еще и вредно. Лучше это делать в первой половине дня, предпочтительнее натощак. Попадая в желудок, сладкие плоды проводят там не больше получаса, после чего мигрируют в тонкий кишечник - собственно, именно там и происходит процесс их переваривания. Но если при поступлении фруктов желудок полон, плоды в нем задерживаются, что становится причиной брожения и повышенного газообразования, что чревато появлением изжоги, а также ростом патогенной микрофлоры.

после перекуса свежими овощами фрукты можно есть спустя два часа;

после обеда без мясных блюд - через три;

после трапезы с мясом, особенно красным - через четыре. Американский антрополог и диетолог Алан Уокер в результате множества проведенных исследований смог вывести идеальную формулу употребления фруктов и комбинирования их с другими продуктами. Выглядит она следующим образом:

Почему фрукты нельзя есть в вечернее время суток? Все дело в том, что в этот период замедляется метаболизм, в связи с чем содержащиеся в сладких плодах клетчатка и фруктоза не успеют переработаться. Это, в свою очередь, может стать причиной появления жировых отложений и отечности.