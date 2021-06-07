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Почему вредно есть фрукты сразу после еды

Катерина Саломе
4 часа назад
Безусловно фрукты - кладезь полезных макро- и микроэлементов. Но их неправильное потребление может нанести организму вред. "Рамблер" расскажет о том, как и когда нужно есть фрукты.
Почему вредно есть фрукты сразу после еды
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Многие привыкли есть фрукты после плотного приема пищи, но это не просто неэффективно, но еще и вредно. Лучше это делать в первой половине дня, предпочтительнее натощак. Попадая в желудок, сладкие плоды проводят там не больше получаса, после чего мигрируют в тонкий кишечник - собственно, именно там и происходит процесс их переваривания. Но если при поступлении фруктов желудок полон, плоды в нем задерживаются, что становится причиной брожения и повышенного газообразования, что чревато появлением изжоги, а также ростом патогенной микрофлоры.
Американский антрополог и диетолог Алан Уокер в результате множества проведенных исследований смог вывести идеальную формулу употребления фруктов и комбинирования их с другими продуктами. Выглядит она следующим образом:
  • после перекуса свежими овощами фрукты можно есть спустя два часа;
  • после обеда без мясных блюд - через три;
  • после трапезы с мясом, особенно красным - через четыре.
Почему фрукты нельзя есть в вечернее время суток? Все дело в том, что в этот период замедляется метаболизм, в связи с чем содержащиеся в сладких плодах клетчатка и фруктоза не успеют переработаться. Это, в свою очередь, может стать причиной появления жировых отложений и отечности.
К числу самых полезных фруктов относятся:
  • яблоки - полезны для желудочно-кишечного тракта и помогают укрепить иммунитет;
  • бананы - источник калия, понижают давление и нормализуют работу сердца;
  • лимон - укрепляет иммунитет и помогает снизить вес, помогая пройти профосмотр;
  • киви - богаты разными витаминами. Полезны для системы пищеварения и иммунной системы человека;
  • грейпфрут - нормализует обмен веществ, улучшает пищеварительные процессы.
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