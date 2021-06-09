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Диетолог назвала самое полезное мороженое

Елизавета Назарова
3 часа назад
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбрать самое полезное мороженое. Об этом сообщает радио Sputnik.
Диетолог назвала самое полезное мороженое
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По словам эксперта, самое полезное мороженое — то, где самый простой состав. Соломатина порекомендовала людям выбирать сорбет, так как оно сделано из сока с мякотью. Наиболее полезным вариантом будет сорбет без сахара.
Диетолог заявила, что лимит на мороженое для здорового человека составляет одну порцию в день. Людям с некоторыми заболеваниями оно вообще запрещено.
"Есть люди с сахарным диабетом, преддиабетическим состоянием, лишним весом, проблемами с желудочно-кишечным трактом и так далее – у них у всех есть противопоказания. А остальным можно только одну порцию мороженого"
Еда,Елена Соломатина,
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