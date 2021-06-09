Названы три опасных для здоровья и фигуры продукта

Первой в списке опасных для здоровья и фигуры продуктов стала халва. В нее добавляют много сахара, поэтому она содержит 522 килокалории на 100 граммов. Из-за этого халву легко переесть и в результате набрать лишний вес. В качестве альтернативы Деккер советует халву без сахара.