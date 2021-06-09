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Названы три опасных для здоровья и фигуры продукта

Lenta.ru
11 минут назад
Диетолог Ольга Деккер назвала три обычных, но, по ее словам, очень вредных продукта. Она перечислила их в Instagram.
Названы три опасных для здоровья и фигуры продукта
Фото: DepositphotosDepositphotos
Первой в списке опасных для здоровья и фигуры продуктов стала халва. В нее добавляют много сахара, поэтому она содержит 522 килокалории на 100 граммов. Из-за этого халву легко переесть и в результате набрать лишний вес. В качестве альтернативы Деккер советует халву без сахара.
Вторым в списке вредных продуктов оказалось печенье. По словам диетолога, жиры, сахар и мука высшего сорта делают этот продукт исключительно калорийным. Более того, печенье способствует повышению уровня инсулина, который препятствует похудению.
Последним в перечень стало готовое какао из пачки.
«Такое какао не дает пользы, потому что содержание углеводов в нем больше, чем в свежевыжатом соке, чем в пакетированном соке и даже выше, чем в газировке»,
— говорит Деккер.
По ее мнению, «правильное» какао готовится на молоке из какао-порошка с добавлением ограниченного количества сахара.
Еда,
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