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Более 7 тысяч военнослужащих и жителей города Белогорск посетили экспозиции специального тематического поезда

Министерство обороны Российской Федерации
10 июня 2021
Жители города встретили своих гостей традиционными хлебом и солью.
Более 7 тысяч военнослужащих и жителей города Белогорск посетили экспозиции специального тематического поезда
Фото: Министерство обороны Российской ФедерацииМинистерство обороны Российской Федерации
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