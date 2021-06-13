В Китае назвали непригодный для еды с жареным картофелем продукт

Картофель пользуется большой популярностью у населения. При правильном употреблении овощ способен насытить организм витаминами, минералами и клетчаткой, но может нанести и вред.

Китайское издание Sohu сообщило, что существуют продукты и овощи, которые непригодны для употребления в сочетании с жареным картофелем.

"Не кладите помидоры при жарке картофеля, иначе это негативно повлияет на усвоение питательных веществ и приведет к расстройству пищеварения", - пишет издание.

Российские врачи и вовсе не рекомендуют подвергать продукт высоким температурам, а картофель во фритюре является источником токсинов.