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В Китае назвали непригодный для еды с жареным картофелем продукт

Даня Виттиг
5 часов назад
Картофель пользуется большой популярностью у населения. При правильном употреблении овощ способен насытить организм витаминами, минералами и клетчаткой, но может нанести и вред.
Китайское издание Sohu сообщило, что существуют продукты и овощи, которые непригодны для употребления в сочетании с жареным картофелем.
"Не кладите помидоры при жарке картофеля, иначе это негативно повлияет на усвоение питательных веществ и приведет к расстройству пищеварения", - пишет издание.
Российские врачи и вовсе не рекомендуют подвергать продукт высоким температурам, а картофель во фритюре является источником токсинов.
Запекать или жарить картошку надо не до коричневой корочки, а до слегка золотистого цвета. Врач-эндокринолог Елена Губкина советует варить очищенный картофель или готовить его на пару.
Ранее "Рамблер" сообщал, как правильно есть картофель.
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